Член журі Х-фактора Андрій Данилко зацікавився своїм родоводом і здав тест ДНК.

Результати ДНК Андрія Данилко показали, що у нього переважає балтійське коріння. Так, у нього 54,9% балтійських, 41,2% балканських і 3,9% східноєвропейських коренів. Не дивлячись на те, що сам Данилко вважав в ньому тече єврейська кров, цієї національності у генах народної зірки майже немає – всього лише 0,2%.

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За допомогою тесту ДНК артисту вдалося встановити родичів, які брали участь у Першій світовій війні. Прадід Андрія був киянином і героєм цієї війни.

Нагадаємо, що напередодні фіналу Євробачення 2019 в Тель-Авіві зіркові гості мали можливість здати тест ДНК і дізнатися, звідки беруть витоки їхні родоводи. Андрій Данилко, який виступив у фіналі пісенного конкурсу, зважився на це та пройшов тест.

Джерело: СТБ