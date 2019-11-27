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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Актриса з життя. Найкращі ролі Галини Польських

Про найкращі ролі актриси Галини Польських, яка 27 листопада святкує своє 80-річчя, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Актриса з життя. Найкращі ролі Галини Польських

27 листопада російській актрисі Галині Польських виповнилося 80 років. Факти ICTV згадали, чим запам’яталася її творча діяльність.

Дебютом Галини Польських в кіно стала роль п’ятнадцятирічної Тані Сабанєєвої у фільмі Дика собака Дінго. У фільмі актриса зіграла маму півторарічної доньки.

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Мабуть, свої найкращі ролі вона виконала у фільмі За сімейними обставинами (1977), Суєта суєт (1979), За сірниками (1980), Батьки і діди (1982) і Людина з бульвару Капуцинів.

Режисер Анджей Піотровський, який зняв її у картині Дорожні знаки якось назвав її “актрисою з життя”.

До речі, Андрій Данилко пройшов тест ДНК і дізнався про своє коріння.

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