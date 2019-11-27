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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Ірландець: Netflix опублікував ролик про персонажа Аль Пачіно

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував ролик, присвячений персонажу Аль Пачіно у фільмі Ірландець.

ирландец

Гангстерська драма Ірландець вже доступна для користувачів Netflix. На сайті з’явився новий ролик зі зйомок фільму Мартіна Скорсезе, присвячений герою Джиммі Хоффе у виконанні Аль Пачіно.

Сюжет картини заснований на реальних подіях.

Читайте: Ірландець: трейлер першого фільму Скорсезе для Netflix з Аль Пачіно та Де Ніро

У новому ролику показаний герой Аль Пачіно. Він складається з нарізок з фільму і вставок інтерв’ю режисера і акторів.

В Ірландці використовувалися технології, щоб показати героїв фільму у віці 30, 50 і 70 років. 76-річний Роберт Де Ніро помолодшав за допомогою цифрової обробки.

Нагадаємо, перший трейлер фільму Ірландець вийшов 31 липня. Картина є епічною сагою про організовану злочинність післявоєнної Америки. Історія показана очима ветерана Другої світової війни Френка Ширана, який стає найманим вбивцею.

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