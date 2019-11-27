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Перші ластівки – про що 3 серія

Які таємниці, не тільки школярів, а й їх батьків розкриються у 3 серії серіалу Перші ластівки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перші ластівки – про що 3 серія

У 3 серії серіалу Перші ластівки показують, які проблеми у інших дітей. Наприклад, Лера вживає наркотики – і не від хорошого життя.

Тим часом Ольга Макарова, яка не отримала відповідей від однокласників Поліни, перейшла до соцмереж. Слідча знайшла там речі, які можуть стати причиною для занепокоєння поліції та батьків.

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Не лише підлітки зберігають секрети, а й дорослі. Чому Микиту виховують бабуся з дідусем, і що сталося з його молодшою ​​сестрою? Яку фатальну помилку допустила слідча Макарова? До чого це призведе – дивіться у 3 серії серіалу Перші ластівки.

Нагадаємо, у 2 серії серіалу Перші ластівки слідчу Ольгу Макарову посеред ночі підняли через підліткове самогубство. З даху багатоповерхівки впала однокласниця її сина – Феді. Проте Нікіта, Федя і Катя здогадуються у чому справа, але сумніваються, чи варто розповідати дорослим про їхнього Друга.

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