Стали відомо, скільки коштують концерти української співачки Софії Ротару у Росії.

Гонорар української співачки Софії Ротару за виступ на новорічному корпоративі у Росії у грудні дорівнює $60 тис.

– Гонорар артистки на новорічний корпоратив у грудні нам оголосили $60 тис. Написали, що частина колективу вже у Москві, Софія Михайлівна живе у власному житлі. Але є додаткові витрати – транспортні: на дорогу її колективу. В кошторисі, який ми отримали було пораховано проживання у готелі, транспорт, добові. Колектив співачки з різних міст, тому і квитки у кошторисі позначені з різних населених пунктів, – заявив генеральний менеджер одного зі столичних агентств.

Читайте: MARUV скасувала виступ у Росії – причина

Також позначений переліт бізнес-класом для сестри співачки Ауріки. У підсумку транспортні витрати за кошторисом для корпоративу склали $15 040.

Нагадаємо, що концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що співачка ніколи не жертвувала гроші на АТО.