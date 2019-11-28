PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Новорічні корпоративи у РФ: скільки отримає Софія Ротару

Стали відомо, скільки коштують концерти української співачки Софії Ротару у Росії.

Новорічні корпоративи у РФ: скільки отримає Софія Ротару

Гонорар української співачки Софії Ротару за виступ на новорічному корпоративі у Росії у грудні дорівнює $60 тис.

– Гонорар артистки на новорічний корпоратив у грудні нам оголосили $60 тис. Написали, що частина колективу вже у Москві, Софія Михайлівна живе у власному житлі. Але є додаткові витрати – транспортні: на дорогу її колективу. В кошторисі, який ми отримали було пораховано проживання у готелі, транспорт, добові. Колектив співачки з різних міст, тому і квитки у кошторисі позначені з різних населених пунктів, – заявив генеральний менеджер одного зі столичних агентств.

Читайте: MARUV скасувала виступ у Росії причина

Також позначений переліт бізнес-класом для сестри співачки Ауріки. У підсумку транспортні витрати за кошторисом для корпоративу склали $15 040.

Нагадаємо, що концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що співачка ніколи не жертвувала гроші на АТО.

Джерело: КП в Україні

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка