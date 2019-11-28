У що перетвориться вечірка для підлітків, а також, які ще таємниці школярів розкриються в 4 серії серіалу Перші ластівки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У 4 серії Перших ластівок так званий Друг змусив Федю та Ніка привести Лєру Фаркаш на дах смертельної багатоповерхівки.

Проте у кожного з хлопців на те була своя причина. Так Лєра офіційно стала ластівкою.

Читайте: Більше 1000 дзвінків до психологів: як серіал Перші ластівки підірвав інтернет

Школярі вирішують покласти край небезпечній грі та знайти Друга. Однак звертатися до дорослих ніхто не збирається.

Аби відволіктись від похмурих думок, Лєра вирішила влаштувати гучне свято для Каті Щасливої, якій виповнилося 17 років. Яку ризиковану гру перетвориться вечірка? Яку таємницю приховував Федя? Дізнайтеся у 4 серії серіалу Перші ластівки.

Нагадаємо, у 3 серії серіалу Перші ластівки показують, які проблеми у інших дітей. Наприклад, Лера вживає наркотики – і не від хорошого життя. Тим часом Ольга Макарова, яка не отримала відповідей від однокласників Поліни, перейшла до соцмереж. Слідча знайшла там речі, які можуть стати причиною для занепокоєння поліції та батьків.