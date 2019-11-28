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The Pussycat Dolls возз’єдналися і їдуть в тур

Американська поп-група The Pussycat Dolls оголосила про возз’єднання.

The Pussycat Dolls воссоединились

Американська співачка і танцівниця Ніколь Шерзінгер заявила, що поп і R&B-гурт The Pussycat Dolls возз’єднується.

– Я дуже рада повідомити, що ми повернулися! – написала вона.

Також вона розповіла, що гурт відправиться в тур Великою Британією в квітні 2020 року.

Читайте: Євробачення 2020 – як виглядає логотип конкурсу

Квитки надійдуть у продаж в 1 грудня о 10.00.

До складу не увійде тільки Мелоді Торнтон.

 

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Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

Нагадаємо, група розпалася у 2010 рік. Тоді Шерзінгер офіційно покинула групу, щоб почати сольну кар’єру

Фото: Dreamstime

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