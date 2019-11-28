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Угорщина не їде на Євробачення 2020 через “гомосексуальну флотилію” на конкурсі – ЗМІ

Угорщина відмовилася від участі у пісенному конкурсі Євробачення 2020, ймовірно, через його зв’язок з ЛГБТ-культурою.

Угорщина не їде на Євробачення 2020 через “гомосексуальну флотилію” на конкурсі – ЗМІ

Відповідної офіційної заяви влади про відмову від участі наразі немає. Офіційну причину також не повідомляють.

Але ЗМІ пишуть, що державна телерадіокомпанія MTVA відмовилась транслювати Євробачення, яке коментатор провладного телеканалу назвав гомосексуальною флотилією.

На його думку, відмова від участі в Євробаченні 2020 матиме позитивний вплив на душевне здоров’я громадян країни.

Читайте: Євробачення 2020 – як виглядає логотип конкурсу

Крім того, як зазначають ЗМІ, влада на чолі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном неодноразово заявляла про пріоритет традиційних сімейних цінностей.

Раніше Факти ICTV писали про те, що визначилися країни-учасниці Євробачення 2020.

Джерело: The Guardian

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