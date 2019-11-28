Організатори Євробачення 2020 показали, як виглядає логотип пісенного конкурсу.

Організатори пісенного конкурсу Євробачення 2020 опублікували у мережі логотип.

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Логотип являє собою абстрактне уявлення кольорів прапора 41 країни, які візьмуть участь у Євробаченні 2020 у Роттердамі (Нідерланди).

– Цей дизайн відповідає характеристикам голландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний та інноваційний. Він розповідає історію, він барвистий, святковий і, що важливо, універсальний, – заявив виконавчий продюсер Євробачення 2020 Ситце Баккер.



Раніше Факти ICTV писали, що пісенний конкурс Євробачення 2020 пройде під гаслом Відкрийся (Open Up).

Фото: eurovision