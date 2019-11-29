У минулому ефірі Х-Фактору Андрій Данилко залишив шоу. Про причини такого вчинку та неймовірну підтримку фанатів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Один із суддів Х-Фактору Андрій Данилко заявив, що залишає 10 сезон шоу.

Про це він оголосив зі сльозами на очах в ефірі 23 листопада під час 11 випуску.

Читайте: Вчимо мову Сердючки! Колоритний цитатник

Рішення залишити проект артист озвучив після того, як йому запропонували обрати лише три гурти з шести, які продовжать змагання за головний приз у прямих ефірах разом з наставником.

– Слухайте, може я не правий. Я щоранку прокидаюся і думаю. Що я нібито не виправдовував надій. Я настільки порожній! Мені здається, що мені краще цей проект покинути. У будь-якому випадку хтось із вас трьох буде у прямих ефірах. Але я нічого не можу зробити. Вибачте, – зазначив Данилко.

Андрій Данилко прийшов на Х-Фактор у 2016 році та був суддею з сьомого сезону.

Глядачі були шоковані таким рішення судді. Проте історія на цьому не закінчилася. Прихильники шоу та Андрія Данилка влаштували справжній флешмоб у мережі з хештегом #Данилкоповернись.











Чому Андрій Данилко залишив Х-Фактор / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Андрій Данилко зацікавився своїм родоводом і здав тест ДНК. Результати тесту показали, що у нього переважає балтійське коріння.