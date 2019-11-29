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Closed on Sunday: Каньє Вест у новому кліпі проїхався на українському всюдиході Шерп

Американський репер Каньє Вест випустив кліп на пісню Closed on Sunday.

Closed on Sunday: Каньє Вест у новому кліпі проїхався на українському всюдиході Шерп

Трек Closed on Sunday увійшов до останнього альбому виконавця Jesus is King.

На особистому прикладі Каньє Вест показує, як важливо сповідувати сімейні цінності.

У відео знялися Кім Кардашян з дітьми, Кріс Дженнер і Кортні Кардашян.

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Кліп починається з того, що Кім та Каньє прокидаються зі своїми чотирма дітьми серед скель. А з автомобілів-всюдиходів Шерп українського виробництва виходять інші родичі.

До слова, крім Closed on Sunday, до дев’ятого студійного альбому репера Jesus is King ввійшло ще десять композицій релігійного спрямування.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Тілль Ліндеманн презентував кліп з Лободою.

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