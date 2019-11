Українська співачка Maruv презентувала заключний кліп з міні-альбому Hellcat Story на пісню If you want her.

Популярна співачка Maruv презентувала новий кліп на трек If you want her, який став заключним у міні-альбомі Hellcat Story.

Новий EP не переказує сюжет, придуманий Ольгою Кобилянською на початку XX століття, але під модний біт викладає свій за її мотивами.

To Be Mine – це осучаснений Івана Купала, ніч, в яку дівчата закликають собі наречених.

Don’t Stop – це, як каже режисер і стиліст Maruv Яна Чаплигіна, ів-сен-лоранівські вечорниці.

Don’t U Waste My Time – це зрада, про яку дізнається головна героїня.

If you want her – це помста.

Раніше Факти ICTV писали, що минулої п’ятниці MARUV представила кліп на пісню Don’t U Waste My Time .