Хто виявиться батьком дитини загиблої Поліни, а також на що ще готовий Друг – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У 5 серії Перших ластівок Друг починає знаходити нових жертв не лише серед підлітків, а й дорослих. Під його вплив потрапила мама Поліни – Лариса Дудка, яка в розпачі, адже знає, що її дочка була вагітна. Жінка звинувачує у цьому Ніка.

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11-Б відвернувся від пранкера, але йому важливо, щоб в його невинність повірила тільки одна людина – Лєра. Їй важко повірити у те, як її коханий вчинив з Поліною. Ба більше Макс розповів дівчині про їхнє парі. Мовляв, хто швидше розведе Фаркаш на секс, той отримає 500 грн.

Слідча Ольга Макарова намагається розплутати цю історію. Чи справді Нікіта батько дитини? Дивіться у 5 серії серіалу Перші ластівки.

Нагадаємо, у 4 серії Перших ластівок так званий Друг змусив Федю та Ніка привести Лєру Фаркаш на дах смертельної багатоповерхівки. Проте у кожного з хлопців на те була своя причина. Так Лєра офіційно стала ластівкою.