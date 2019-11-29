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South of the Border: Ед Ширан представив акустичну версію пісні

Британський співак Ед Ширан випустив акустичну версію свого синглу South Of The Border.

South of the Border: Ed Sheeran

Ед Ширан представив акустичну версію синглу South Of The Border.

У новій варіації пісні залишилися куплети Каміли Кабейо, а партії Карді Бі залишилися не використані.

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Оригінал пісні увійшов до четвертого альбому Еда Ширана No.6 Collaborations Project, який вийшов 12 липня.

Одним зі співавторів South Of The Border став Стів Мек. Він вже працював з музикантом над одним з його головних хітів — Shape of You.

Раніше Ед Ширан і Джастін Бібер опублікували спільну пісню під назвою I don’t Care. До слова, це була не перша колаборація музикантів. У 2015 році вони презентували сингл Love yourself, який очолив британський хіт-парад UK Singles Chart і Billboard Hot 100.

Фото: Dreamstime

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