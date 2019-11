Британський співак Ед Ширан випустив акустичну версію свого синглу South Of The Border.

У новій варіації пісні залишилися куплети Каміли Кабейо, а партії Карді Бі залишилися не використані.

Оригінал пісні увійшов до четвертого альбому Еда Ширана No.6 Collaborations Project, який вийшов 12 липня.

Одним зі співавторів South Of The Border став Стів Мек. Він вже працював з музикантом над одним з його головних хітів — Shape of You.

Раніше Ед Ширан і Джастін Бібер опублікували спільну пісню під назвою I don’t Care. До слова, це була не перша колаборація музикантів. У 2015 році вони презентували сингл Love yourself, який очолив британський хіт-парад UK Singles Chart і Billboard Hot 100.