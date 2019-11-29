Цього року медіагрупа StarLightMedia відсвяткувала десятиліття свого створення. Про плани та амбіції медійної структури, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У листопаді 2009 року була заснована StarLightMedia – медіагрупа, яка об’єднує шість національних каналів: ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 і ВОТ та з часткою в 27% є абсолютним лідером телеперегляду.

Нові формати, історичні для українського телебачення шоу і проекти в ефірі і поза ним – все це про StarLightMedia.

Однак останній рік став для компанії особливим – першою на українському телеринку вона почала процес глобальної трансформації з метою створити бізнес нового рівня – зі стійкою бізнес-моделлю, новою якістю контенту, технологічністю і кращими умовами для творчості і роботи своїх людей.

Тому вечірка отримала назву 9 + 1, а приводом для святкування стали не тільки перемоги минулого, а й нові досягнення вже оновленої StarLightMedia.

Два дні свята, 35 тис. гостей, повна концентрація на людях StarLightMedia, партнерах і звичайно крутих новинах.































StarLightMedia відсвяткувала 10-річчя: які амбіції в компанії / 8 фотографий

У минулому році, StarLightMedia стала першою медіа-групою, яка відмовилася від традиційного поділу на канали і об’єднала свої підрозділи за принципом концентрації їх експертизи.

Ключові напрями бізнесу компанії зараз це: Мовлення, Продакшн, Новини, Digital & pay TV, commerce, а також Центр експертиз, який надає професійну експертну підтримку бізнесу.

Про головні новини компанії розповіли на святі.

Свято розпочалося з проривний для нашої медіаіндустрії новини від Михайла Царьова, СЕО StarLightMedia.

– Проект Spring – це проект оновлення нашої компанії, який стане фундаментом сталого розвитку StarLightMedia на наступні десятиліття. В рамках Spring в 2019 нами запущено більше 90 проектів. Немає жодного працівника, який не брав у них участь. І сьогодні ми вперше готові оголосити, що в 2019 році StarLightMedia стала прибутковою компанією і єдиною прибутковою телевізійною медіа-групою країни, – сказав Царьов.

Ще однією метою для компанії є розвиток серіального виробництва, нової якості контенту і технологій його доставки. І в цьому напрямку у StarLightMedia також багато новин.

За словами керівника StarLightMedia Виробництво Володимира Локотка вже в 2020 році група планує створювати 100 годин контенту серіалів власного виробництва. Також компанія планує адаптувати придбані закордонні формати серіалів Акушерка, Сестри, Слід, і популярну юридичну драму американського телеканалу CBS Хороша дружина (The Good Wife).

Телегрупа StarLightMedia та продакшн Дизель студіо створили спільну компанію з виробництва контенту Супер Дизель. Договір про це керівник дивізіону Мовлення Дмитро Троїцький та художній керівник Дизель студіо Єгор Крутоголов підписали прямо на сцені.











StarLightMedia відсвяткувала 10-річчя: які амбіції в компанії / 3 фотографии

Нова компанія вироблятиме розважальний контент для всіх каналів групи.

– Новий продюсерський центр дозволить об’єднати експертизу, таланти і можливості двох команд, що неминуче призведе до виникнення нових яскравих і сміливих проектів. З наступного року будуть створюватися не тільки популярні проекти, які зараз виходять у нас, але і оригінальні серіали та розважальні шоу для всіх каналів групи, – прокоментував Дмитро Троїцький.

Також StarLightMedia поділилися телевізійними новинами та планами своїх телеканалів.

На сезон 2020 Новий канал готує комедійний сітком Любчик. Восени 2020 року вийде третій сезон.

У новому сезоні СТБ покаже українську адаптацію серіалу Слід, який виробляє продакшн Дарії Фіалко та продовжить зйомки довгоочікуваного третього сезону свого серіального хіта Кріпосна.

Глядачі телеканалу ICTV крім серіалу Пес в 2020 році побачать новий сезон популярного детективу Нюхач. А серед анонсованих новинок – народний детектив Дільничний з ДВРЗ, серіал про захисників нашої країни Доброволець та іронічний детектив Запеклі друзі.

І звичайно, серіал, для створення якого привозили кращу техніку і замовляли кращих американських консультантів – Козаки.

Поділилася успіхами група не тільки в традиційному ефірі, а й в Digital & Pay TV. Зараз у медіагрупи 42 каналу на YouTube з сумарною кількістю передплатників в понад 22 млн, відео з цих каналів має 4 млрд переглядів у рік.

– Тільки за цей рік наші глядачі подивилися 67 тис. років відео, – розповіла директор StarLight Digital & Pay TV Юлія Трибушна.

Сьогодні медіагрупа StarLightMedia вже отримує 12% доходів від неефірних проектів.



































StarLightMedia відсвяткувала 10-річчя: які амбіції в компанії / 9 фотографий

Після офіційної частини всіх гостей чекали подарунки, святковий фуршет і виступи зірок українського шоу бізнесу. Настрій справжнього свята і свої пісні присутнім дарували – Onuka, Наталія Могилевська і Вєрка Сердючка.