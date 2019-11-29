Цього року медіагрупа StarLightMedia відсвяткувала десятиліття свого створення. Про плани та амбіції медійної структури, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У листопаді 2009 року була заснована StarLightMedia – медіагрупа, яка об’єднує шість національних каналів: ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 і ВОТ та з часткою в 27% є абсолютним лідером телеперегляду.
Нові формати, історичні для українського телебачення шоу і проекти в ефірі і поза ним – все це про StarLightMedia.
Однак останній рік став для компанії особливим – першою на українському телеринку вона почала процес глобальної трансформації з метою створити бізнес нового рівня – зі стійкою бізнес-моделлю, новою якістю контенту, технологічністю і кращими умовами для творчості і роботи своїх людей.
Тому вечірка отримала назву 9 + 1, а приводом для святкування стали не тільки перемоги минулого, а й нові досягнення вже оновленої StarLightMedia.
Два дні свята, 35 тис. гостей, повна концентрація на людях StarLightMedia, партнерах і звичайно крутих новинах.
У минулому році, StarLightMedia стала першою медіа-групою, яка відмовилася від традиційного поділу на канали і об’єднала свої підрозділи за принципом концентрації їх експертизи.
Ключові напрями бізнесу компанії зараз це: Мовлення, Продакшн, Новини, Digital & pay TV, commerce, а також Центр експертиз, який надає професійну експертну підтримку бізнесу.
Про головні новини компанії розповіли на святі.
Свято розпочалося з проривний для нашої медіаіндустрії новини від Михайла Царьова, СЕО StarLightMedia.
– Проект Spring – це проект оновлення нашої компанії, який стане фундаментом сталого розвитку StarLightMedia на наступні десятиліття. В рамках Spring в 2019 нами запущено більше 90 проектів.
Немає жодного працівника, який не брав у них участь. І сьогодні ми вперше готові оголосити, що в 2019 році StarLightMedia стала прибутковою компанією і єдиною прибутковою телевізійною медіа-групою країни, – сказав Царьов.
Ще однією метою для компанії є розвиток серіального виробництва, нової якості контенту і технологій його доставки. І в цьому напрямку у StarLightMedia також багато новин.
За словами керівника StarLightMedia Виробництво Володимира Локотка вже в 2020 році група планує створювати 100 годин контенту серіалів власного виробництва. Також компанія планує адаптувати придбані закордонні формати серіалів Акушерка, Сестри, Слід, і популярну юридичну драму американського телеканалу CBS Хороша дружина (The Good Wife).
Телегрупа StarLightMedia та продакшн Дизель студіо створили спільну компанію з виробництва контенту Супер Дизель. Договір про це керівник дивізіону Мовлення Дмитро Троїцький та художній керівник Дизель студіо Єгор Крутоголов підписали прямо на сцені.
Нова компанія вироблятиме розважальний контент для всіх каналів групи.
– Новий продюсерський центр дозволить об’єднати експертизу, таланти і можливості двох команд, що неминуче призведе до виникнення нових яскравих і сміливих проектів.
З наступного року будуть створюватися не тільки популярні проекти, які зараз виходять у нас, але і оригінальні серіали та розважальні шоу для всіх каналів групи, – прокоментував Дмитро Троїцький.
Також StarLightMedia поділилися телевізійними новинами та планами своїх телеканалів.
На сезон 2020 Новий канал готує комедійний сітком Любчик. Восени 2020 року вийде третій сезон.
У новому сезоні СТБ покаже українську адаптацію серіалу Слід, який виробляє продакшн Дарії Фіалко та продовжить зйомки довгоочікуваного третього сезону свого серіального хіта Кріпосна.
Глядачі телеканалу ICTV крім серіалу Пес в 2020 році побачать новий сезон популярного детективу Нюхач. А серед анонсованих новинок – народний детектив Дільничний з ДВРЗ, серіал про захисників нашої країни Доброволець та іронічний детектив Запеклі друзі.
І звичайно, серіал, для створення якого привозили кращу техніку і замовляли кращих американських консультантів – Козаки.
Поділилася успіхами група не тільки в традиційному ефірі, а й в Digital & Pay TV. Зараз у медіагрупи 42 каналу на YouTube з сумарною кількістю передплатників в понад 22 млн, відео з цих каналів має 4 млрд переглядів у рік.
– Тільки за цей рік наші глядачі подивилися 67 тис. років відео, – розповіла директор StarLight Digital & Pay TV Юлія Трибушна.
Сьогодні медіагрупа StarLightMedia вже отримує 12% доходів від неефірних проектів.
Після офіційної частини всіх гостей чекали подарунки, святковий фуршет і виступи зірок українського шоу бізнесу. Настрій справжнього свята і свої пісні присутнім дарували – Onuka, Наталія Могилевська і Вєрка Сердючка.