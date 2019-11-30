Андрій Данилко повернувся у крісло судді на вокальне шоу X-Фактор.

Андрій Данилко у першому прямому ефірі 10 сезону вокального шоу X-Фактор повідомив, що продовжить бути одним із наставників.

– Я хочу сісти на це крісло і закінчити 10 сезон X-Фактор – сказав Данилко.

До речі, повернувся він не сам, а з милим кошеням, яке йому подарували прихильники. Він назвав Капоня на честь суддів X-Фактору – Кондратюк, Полякова, Настя (Каменських).

Андрій Данилко залишається тренером категорії Гурти, яка дісталася співаку напередодні.

Тренерами 10 сезону X-Фактор також є продюсер Ігор Кондратюк, співачка Оля Полякова та Настя Каменських (NK).

Однак, Каменських не змогла прийти на прямий ефір, оскільки вона сьогодні виступає на музичній премії М1 Music Awards 2019.

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До слова, Андрій Данилко зі сльозами на очах під час ефіру 23 листопада в 11 випуску повідомив, що залишає 10 сезон Х-Фактора.

Таке рішення він озвучив після того, як йому запропонували обрати лише три гурти з шести.

Прихильники вокаьного шоу та Андрія Данилка були настільки засмучені та вражені таким рішенням, що навіть влаштували справжній флешмоб у мережі з хештегом #Данилкоповернись.