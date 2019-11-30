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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Хто замінить Данилка в суддівському кріслі на Х-Факторі

Хто займе крісло судді на Х-Факторі замість Андрія Данилка, який залишив шоу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто замінить Данилка в суддівському кріслі на Х-Факторі

Андрій Данилко залишив крісло судді Х-Фактора, однак святе місце порожнім не буває.

Під час прямих ефірів там повинен сидіти наставник категорії Гурти. Залишається лише здогадуватися, хто це може бути.

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Можливо на його місці буде хтось із експертів, які були на кастингах – Олессандро Сафіна, Ніно Катамадзе або Дмитро Шуров.

Один із суддів Х-Фактора Ігор Кондратюк опублікував відео, в якому закликав Данилка повернутися на шоу.

Підписники Кондратюка підтримали заклик ведучого, але на цей пост також відреагував хіп-хоп виконавець Серьога (Поліграф ШарікOFF).

– Ігоре, а давай я зайду! І дам вам рейтинг! Мені копійка не завадить, плюс Ігоря Васильовича підтримаю по старій пам’яті! – написав репер у коментарі до ролика.

До слова, Серьога вже був наставником на проекті в перших чотирьох сезонах.

Однак організатори шоу поки не повідомляють, хто замінить Данилка.

Тим часом, прихильники проекту запустили флешмоб #Данилкоповернись і закликають Андрія не залишати шоу.

Уже в цю суботу дізнаємося, хто саме буде четвертим суддею Х-Фактора під час першого прямого ефіру.

Нагадаємо, у минулому ефірі Х-Фактору Андрій Данилко залишив шоу.  Рішення озвучив після того, як йому запропонували обрати лише три гурти з шести, які продовжать змагання за головний приз у прямих ефірах разом з наставником.

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