Найкращі образи червоної доріжки на музичній премії М1 Music Awards 2019, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Музична премія М1 Music Awards 2019 цьогоріч святкує свій перший маленький ювілей – п’ять років від моменту створення. З нагоди такого бонусу, українські зірки вирішили з’явитися на червоній доріжці у максимально розкішних нарядах.

Ми зібрали для вас найкращі образи українських селебріті, аби ви подивилися та оцінили лук свого улюбленого митця.

Червона доріжка М1 Music Awards 2019











































М1 Music Awards 2019: найкращі образи червоної доріжки / 11 фотографий

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.