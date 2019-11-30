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Факти / Шоу-бізнес / Музика

М1 Music Awards 2019 – переможці музичної премії

Хто став переможцями ювілейної премії М1 Music Awards – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

М1 Music Awards 2019 – переможці музичної премії

М1 Music Awards святкує свій перший ювілей – 5 років. Традиційно українські виконавці у різних жанрах змагалися за перемогу у 10 номінаціях.

Премія пройшла 30 листопада у Палаці Спорту в Києві.

Музичним продюсером премії вдруге стала володарка п’яти нагород М1 Music Awards Тіна Кароль.

Переможці М1 Music Awards

  • Співаком року став MONATIK.
  • Титул співачки року здобула NK|Настя Каменських.
  • Гурт Время и Стекло визнаний найкращим у 2019 році за версією М1 Music Awards.
  • Проривом року став MELOVIN.
  • Найкращим кліпом 2019 року за версією М1 Music Awards став відеоролик співака MONATIK на пісню Каждый раз.

  • Хітом року спільно з радіостанцією Хіт FM визнано гурт Время и Стекло з піснею Дим.

  • Номінацію Рок. Тільки рок! М1 спільно з радіостанцією Радіо Рокс отримав гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ з піснею Зорі запалали.

  • Червона Рута спільно з радіостанцією Русское Радио Україна визнано NK|Настю Каменських з піснею Обіцяю.

  • Dance Parade спільно з радіостанцією KISS FM відзначили артиста MONATIK – Love It Ритм.
  • Золотий грамофон спільно з радіостанцією Русское Радио Україна обрали свого улюбленця нею стала співачка Тіна Кароль – Сила висоти.
  • У номінації Фаворит року переміг гурт Время и Стекло.

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.

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