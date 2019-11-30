Хто став переможцями ювілейної премії М1 Music Awards – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
М1 Music Awards святкує свій перший ювілей – 5 років. Традиційно українські виконавці у різних жанрах змагалися за перемогу у 10 номінаціях.
Премія пройшла 30 листопада у Палаці Спорту в Києві.
Музичним продюсером премії вдруге стала володарка п’яти нагород М1 Music Awards Тіна Кароль.
Переможці М1 Music Awards
- Співаком року став MONATIK.
- Титул співачки року здобула NK|Настя Каменських.
- Гурт Время и Стекло визнаний найкращим у 2019 році за версією М1 Music Awards.
- Проривом року став MELOVIN.
- Найкращим кліпом 2019 року за версією М1 Music Awards став відеоролик співака MONATIK на пісню Каждый раз.
- Хітом року спільно з радіостанцією Хіт FM визнано гурт Время и Стекло з піснею Дим.
- Номінацію Рок. Тільки рок! М1 спільно з радіостанцією Радіо Рокс отримав гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ з піснею Зорі запалали.
- Червона Рута спільно з радіостанцією Русское Радио Україна визнано NK|Настю Каменських з піснею Обіцяю.
- Dance Parade спільно з радіостанцією KISS FM відзначили артиста MONATIK – Love It Ритм.
- Золотий грамофон спільно з радіостанцією Русское Радио Україна обрали свого улюбленця нею стала співачка Тіна Кароль – Сила висоти.
- У номінації Фаворит року переміг гурт Время и Стекло.
Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.