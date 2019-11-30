Хто став переможцями ювілейної премії М1 Music Awards – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

М1 Music Awards святкує свій перший ювілей – 5 років. Традиційно українські виконавці у різних жанрах змагалися за перемогу у 10 номінаціях.

Премія пройшла 30 листопада у Палаці Спорту в Києві.

Музичним продюсером премії вдруге стала володарка п’яти нагород М1 Music Awards Тіна Кароль.

Переможці М1 Music Awards

Співаком року став MONATIK.

Титул співачки року здобула NK|Настя Каменських.

Гурт Время и Стекло визнаний найкращим у 2019 році за версією М1 Music Awards.

визнаний найкращим у 2019 році за версією М1 Music Awards. Проривом року став MELOVIN.

Найкращим кліпом 2019 року за версією М1 Music Awards став відеоролик співака MONATIK на пісню Каждый раз.

Хітом року спільно з радіостанцією Хіт FM визнано гурт Время и Стекло з піснею Дим.

Номінацію Рок. Тільки рок! М1 спільно з радіостанцією Радіо Рокс отримав гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ з піснею Зорі запалали.

Червона Рута спільно з радіостанцією Русское Радио Україна визнано NK|Настю Каменських з піснею Обіцяю.

Dance Parade спільно з радіостанцією KISS FM відзначили артиста MONATIK – Love It Ритм.

Золотий грамофон спільно з радіостанцією Русское Радио Україна обрали свого улюбленця нею стала співачка Тіна Кароль – Сила висоти.

– Сила висоти. У номінації Фаворит року переміг гурт Время и Стекло.

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.