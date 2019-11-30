Хто став претендентом на отримання статуеток ювілейної премії М1 Music Awards – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

М1 Music Awards святкує свій перший ювілей – 5 років. Традиційно українські виконавці у різних жанрах будуть змагатися за перемогу у 10 номінаціях, зокрема Співак року, Співачка року, Гурт року, Найкращий кліп, Dance Parade, Рок. Тільки Рок! та інші.

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Премія проходитиме 30 листопада у Палаці Спорту в Києві. У масштабному гала-концерті свої ексклюзивні номери представлять Тіна Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменських, Сергій Бабкін, alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, MOZGI, NIKITA LOMAKIN, Антитіла та Dan Balan.

Музичним продюсером премії вдруге стала володарка п’яти нагород М1 Music Awards Тіна Кароль.

Повний список номінантів М1 Music Awards. П’ять:

Співак року:

MONATIK

ALEKSEEV

MELOVIN

Олег Винник

Сергій Бабкін

Співачка року:

Michelle Andrade

Джамала

NK | Настя Каменських

Злата Огнєвич

Тіна Кароль

Гурт року:

DZIDZIO

KADNAY

Mozgi

Время и Стекло

Воплі Відоплясова

Прорив року:

MELOVIN – Ти

Артем Пивоваров – No.1

Alyona alyona – Велика й смішна

КОРРУПЦИЯ – Красный бархат

Alina Pash feat. FREEL – Не пили

Кліп року:

Michelle Andrade – Hasta La Vista

TARABAROVA – Мені казково

NIKITA LOMAKIN – Виолончель

Тіна Кароль – Вабити

MONATIK – Каждый раз

Хіт року спільно з радіостанцією Хіт FM:

MONATIK – Love It Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

Антитіла – Вірила

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Рок. Тільки рок! спільно з радіостанцією Радіо Рокс:

Антитіла – Вірила

THE HARDKISS – Коханці

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня

Сергій Бабкін – Моє кохання

Червона Рута спільно з радіостанцією Русское Радио Україна:

Время и Стекло – Дим

Злата Огневич – Солодка кара

Віталій Козловський – Мала

NK | Настя Каменських – Обіцяю

М’ята – Там, де рай

Dance Parade спільно з радіостанцією KISS FM:

Kishe – Цю ніч

MARUV – Siren Song

MONATIK – Love It Ритм

Alyona alyona & Alina Pash – Падло

Время и Стекло – Дим

Золотий грамофон спільно з радіостанцією Русское Радио Україна:

Время и Стекло – Дим

Оля Цибульська – Дівчинка

Олег Винник – Роксолана

Тіна Кароль – Сила высоти

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Факти ICTV підготували голосування і пропонують читачам обрати фаворитів номінацій. Хто, на вашу думку, гідний отримати статуетку?

До речі, у спеціальному випуску PRO-PARTY уже назвали переможців M1 Music Awards 2019 у восьми номінаціях.