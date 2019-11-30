Найкращим кліпом 2019 року за версією М1 Music Awards став відеоролик співака MONATIK на пісню Каждый раз.

Музична премія М1 Music Awards пройшла 30 листопада у Палаці Спорту в Києві. Одну з найбільш важливих перемог отримав співак MONATIK, адже його кліп Каждый раз визнали найкращим у цьому році.

12 вересня MONATIK презентував кліп на пісню Каждый раз, сьогодні відео налічує понад 8 млн переглядів.

Про зміст своєї пісні співак каже, що у мрії є два види: неправильна, і та, що збувається.

– Щоб зрозуміти, яка з них ваша, потрібно постаратися отримати свободу, рухатися до неї. Не покладаючись і не спираючись ні на що, крім себе, своїх бажань і, хіба що, своєю тростини. І, цілком можливо, ти отримаєш набагато більше, – додав MONATIK.

Серед інших претендентів на звання кліп року були:

Michelle Andrade – Hasta La Vista.

NIKITA LOMAKIN – Виолончель.

TARABAROVA – Мені казково.

Тіна Кароль – Вабити.

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.