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MONATIK співак року за версією М1 Music Awards 2019

Найкращим співаком 2019 року за версією М1 Music Awards V став MONATIK.

MONATIK співак року за версією М1 Music Awards 2019

MONATIK став найкращим співаком цього року.

Окрім цієї нагороди, український співак отримав ще відзнаку Кліп року за пісню Каждый раз та переміг у номінації Dance Parade.

Читайте: М1 Music Awards 2019: найкращі образи червоної доріжки

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також побачити найкращі відео та фото з премії.

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