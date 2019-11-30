Як виглядала співачка Настя Каменських на червоній доріжці музичної премії М1 Music Awards 2019, дивіться на сайті Факти ICTV.

Настя Каменських за останній рік здивувала своїх фанатів великими змінами. Зірка помітно схудла, випустила кілька нових сольних кліпів та встигля вийти заміж.

Варто зазначити, що Настя Каменських і Потап розписалися задовго до публічного весілля, яке відбулося у Києві 23 травня.

На червоній доріжці музичної премії М1 Music Awards 2019 щаслива зірка з’явилася у чорному платті з вирізом нижче талії.

NK на М1 Music Awards 2019















NK на червоній доріжці М1 Music Awards 2019 / 4 фотографии

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.