PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

NK на червоній доріжці М1 Music Awards 2019

Як виглядала співачка Настя Каменських на червоній доріжці музичної премії М1 Music Awards 2019, дивіться на сайті Факти ICTV.

NK на червоній доріжці М1 Music Awards 2019

Настя Каменських за останній рік здивувала своїх фанатів великими змінами. Зірка помітно схудла, випустила кілька нових сольних кліпів та встигля вийти заміж.

Варто зазначити, що Настя Каменських і Потап розписалися задовго до публічного весілля, яке відбулося у Києві 23 травня.

На червоній доріжці музичної премії М1 Music Awards 2019 щаслива зірка з’явилася у чорному платті з вирізом нижче талії.

NK на М1 Music Awards 2019

NK на червоній доріжці М1 Music Awards 2019 / 4 фотографии

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка