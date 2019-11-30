Найкращою співачкою 2019 року за версією М1 Music Awards V стала NK|Настя Каменських.

NK|Настя Каменських стала найкращою співачкою цього року.

Співачка з’явилася на сцені в обтислому фіолетовому боді і високих чорних ботфортах і виконала кілька своїх хітів Ломала, Попа как у Ким, Peligroso і Тримай.

Дівчина як завжди епатувала публіку відвертими танцями і вже першим виступом цього вечора змусила зал голосно аплодувати і кричати.

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