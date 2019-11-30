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Перші ластівки – про що 6 серія

Яким скандалом закінчиться похороy Поліни, чому Макаровій доведеться допитувати власного сина – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перші ластівки – про що 6 серія

У 6 серії Перших ластівок покажуть похорон Поліни, на якому через сторіз в Instagram на сторінці Полі Федю, Катю та Ніка заберуть до поліції.

Перед допитом слідча Ольга Макарова намагається поговорити з сином про спробу самогубства. Проте Федя не хоче розповідати особисті речі матері, яка залишила його без уваги у найскладніші моменти життя.

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Виявляється у кожної ластівки були мотиви, аби позбутися Поліни. Навіть після звинувачення у вбивстві підлітки не наважуються розповісти правоохоронцям про Друга.

11-Б планує провчити нібито винних у смерті Поліни. Чим закінчиться жорстока помста? Дивіться у 6 серії серіалу Перші ластівки.

Нагадаємо, у 5 серії Перших ластівок Друг починає знаходити нових жертв не лише серед підлітків, а й дорослих. Під його вплив потрапила мама Поліни – Лариса Дудка, яка в розпачі, адже знає, що її дочка була вагітна. Жінка звинувачує у цьому Ніка.

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