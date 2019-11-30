PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Церемонія нагородження M1 Music Awards 2019

Музична премія M1 Music Awards 2019 відбувається 30 листопада у столичному Палаці Спорту.

Цьогоріч М1 Music Awards святкує свій перший ювілей – 5 років. Традиційно українські виконавці у різних жанрах будуть змагатися за перемогу у 10 номінаціях, зокрема Співак та  Співачка року, Гурт року, Найкращий кліп, Dance Parade, Рок. Тільки Рок! та інші.

У масштабному гала-концерті свої ексклюзивні номери представлять Тіна Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменських, Сергій Бабкін, alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, MOZGI, NIKITA LOMAKIN, Антитіла та Dan Balan.

Музичним продюсером премії вдруге стала володарка п’яти нагород М1 Music Awards Тіна Кароль.

Транслювати церемонію вручення премії M1 Music Awards 2019 буде телеканал M1, початок о 19.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
14:35 - 30 листопада
Програма премії M1 Music Awards

Музична премія M1 Music Awards 2019 розпочнеться о 15.00 з червоної доріжки для зірок.  А вже о 19.00 розпочнеться церемонія нагородження M1 Music Awards.V.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка