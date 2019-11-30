Музична премія M1 Music Awards 2019 відбувається 30 листопада у столичному Палаці Спорту.

Цьогоріч М1 Music Awards святкує свій перший ювілей – 5 років. Традиційно українські виконавці у різних жанрах будуть змагатися за перемогу у 10 номінаціях, зокрема Співак та Співачка року, Гурт року, Найкращий кліп, Dance Parade, Рок. Тільки Рок! та інші.

У масштабному гала-концерті свої ексклюзивні номери представлять Тіна Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменських, Сергій Бабкін, alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, MOZGI, NIKITA LOMAKIN, Антитіла та Dan Balan.

Музичним продюсером премії вдруге стала володарка п’яти нагород М1 Music Awards Тіна Кароль.

Транслювати церемонію вручення премії M1 Music Awards 2019 буде телеканал M1, початок о 19.00.