Вражаючий виступ Олега Винника на музичній премії М1 Music Awards 2019 можна переглянути на сайті Факти ICTV.
Олег Винник на музичній премії М1 Music Awards 2019 виконав свій хіт під назвою Наталі.
Фанати божеволіли від Олега Винника. Його зустрічали гучними оплесками та оваціями.
До слова, улюбленець жінок номінований на премію Співак року. Чи отримає цю відзнаку артист, дивіться в онлайн-трансляції фактів.
Читайте: М1 Music Awards 2019: найкращі образи червоної доріжки
Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також побачити найкращі відео та фото з премії.
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