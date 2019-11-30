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Виступ Олега Винника на М1 Music Awards 2019

Вражаючий виступ Олега Винника на музичній премії М1 Music Awards 2019 можна переглянути на сайті Факти ICTV.

Виступ Олега Винника на М1 Music Awards 2019

Олег Винник на музичній премії М1 Music Awards 2019 виконав свій хіт під назвою Наталі.

Фанати божеволіли від Олега Винника. Його зустрічали гучними оплесками  та оваціями.

До слова, улюбленець жінок номінований на премію Співак року. Чи отримає цю відзнаку артист, дивіться в онлайн-трансляції фактів.

Читайте: М1 Music Awards 2019: найкращі образи червоної доріжки

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також побачити найкращі відео та фото з премії.

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