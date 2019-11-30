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Жеребець та епатаж: хто шокував появою на червоній доріжці М1 Music Awards 2019

Факти ICTV зібрали для вас найдивніші та безглузді луки українських зірок на червоній доріжці М1 Music Awards 2019.

М1 Music Awards

М1 Music Awards 2019 – щорічна музична премія, започаткована телеканалом М1 в 2015 році.

Кожен представник українського шоу-бізнесу хоче запам’ятатися публіці епатажним образом на червоній доріжці, але дехто перебільшує з вау-ефектом, чим розчаровує та дивує фанатів.

Тож хто з українських зірок на червоній доріжці М1 Music Awards 2019 виглядав найбільш безглуздо та дивно, дивіться у фото-підбірці Фактів.

Український співак, телеведучий і шоумен Gena VITER вирішив привернути увагу аудиторії до своєї нової відеороботи вельми нестандартним способом.

 

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Публикация от Gena VITER (@genaviter_official)

Артист з’явився на червоній доріжці премії М1 Music Awards верхи на українському племінному скакуні, якого звати Говард.

Жеребець та епатаж: хто шокував появою на червоній доріжці М1 Music Awards 2019 / 2 фотографии

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.

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