Факти ICTV зібрали для вас найдивніші та безглузді луки українських зірок на червоній доріжці М1 Music Awards 2019.

М1 Music Awards 2019 – щорічна музична премія, започаткована телеканалом М1 в 2015 році.

Кожен представник українського шоу-бізнесу хоче запам’ятатися публіці епатажним образом на червоній доріжці, але дехто перебільшує з вау-ефектом, чим розчаровує та дивує фанатів.

Тож хто з українських зірок на червоній доріжці М1 Music Awards 2019 виглядав найбільш безглуздо та дивно, дивіться у фото-підбірці Фактів.

Український співак, телеведучий і шоумен Gena VITER вирішив привернути увагу аудиторії до своєї нової відеороботи вельми нестандартним способом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gena VITER (@genaviter_official) 30 Ноя 2019 в 5:25 PST

Артист з’явився на червоній доріжці премії М1 Music Awards верхи на українському племінному скакуні, якого звати Говард.







Жеребець та епатаж: хто шокував появою на червоній доріжці М1 Music Awards 2019 / 2 фотографии

Нагадаємо, саме для вас сайт Факти ICTV веде онлайн-трансляцію церемонії нагородження М1 Music Awards 2019. Там ви зможете прочитати найважливіші новини церемонії, а також найкращі відео та фото з премії.