Актриса Наталія Андрейченко, яка зіграла головну роль у фльмі Мері Поппінс, до побачення!, зізналася, що пережила групове зґвалтування в юності.

Наталія Андрейченко розповіла, що це сталося ще в юності.

Ввечері, коли вона їхала додому з репетиції в таксі, водій почав чіплятися до актриси.

Але двоє хлопців, які проходили неподалік, допомогли їй вирватися, а потім самі напали на актрису, побили її і зґвалтували.

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Наталія Андрейченко зізналася, що все її тіло було в гематомах. Але самих зловмисників через деякий час вдалося знайти і покарати.

Раніше Факти ICTV писали, що на Волині троє чоловіків побили і зґвалтували дівчину.

Фото: Наталія Андрейченко