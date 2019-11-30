Актриса Наталія Андрейченко, яка зіграла головну роль у фльмі Мері Поппінс, до побачення!, зізналася, що пережила групове зґвалтування в юності.
Наталія Андрейченко розповіла, що це сталося ще в юності.
Ввечері, коли вона їхала додому з репетиції в таксі, водій почав чіплятися до актриси.
Але двоє хлопців, які проходили неподалік, допомогли їй вирватися, а потім самі напали на актрису, побили її і зґвалтували.
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Наталія Андрейченко зізналася, що все її тіло було в гематомах. Але самих зловмисників через деякий час вдалося знайти і покарати.
Раніше Факти ICTV писали, що на Волині троє чоловіків побили і зґвалтували дівчину.
Фото: Наталія Андрейченко
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