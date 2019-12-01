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Перші ластівки – про що 7 серія

Як слідчим вдалося знайти правду про Друга та ластівок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перші ластівки – про що 7 серія

У 7 серії Перших ластівок підліткам, яких підозрювали у смерті Поліни, доведеться вирушити на Кільцеву трасу, адже там знаходилася ледь жива Лєра Фаркаш.

Не витримавши, Катя розповідає слідчій Ользі Макаровій про посмертні месседжі Поліни.

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Ден на уроці фізкультури сильно штовхнув Катю, за що його й побив Федя. Проте Ден не заспокоївся та розкрив для всіх таємницю колишнього товариша.

Слідча з’ясовує, що Лєра пов’язана з Другом, проте не вірит у її причетність до смерті Поліни. Правду правоохоронці знаходять у даркнеті. Друг знає про зраду своїх ластівок. На яку помсту готовий Друг? Дивіться у 7 серії серіалу Перші ластівки.

Нагадаємо, у 6 серії Перших ластівок показали похорон Поліни, на якому через сторіз в Instagram на сторінці Полі Федю, Катю та Ніка заберуть до поліції.

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