Українські знаменитості розповіли, як урізноманітнити інтимне життя, а емоції у стосунках зробити яскравішими.

Зірки українського шоу-бізнесу не посоромилися і розповіли, що може допомогти зробити інтимне життя якіснішим.

Звичайно на перше місце знаменитості винесли любов, адже без неї людина навряд чи отримає хоч якесь задоволення.

– Ми подорожуємо постійно, тому досвід у мене є різноплановий. Наприклад, літак, потяг, ресторан Кропива. Я своїй дружині завжди кажу, що повертайся додому з концерту і не роздягайся, я це зроблю самостійно, – зазначив учасник гурту Mozgy, репер Потап.

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Співак Вадим Олійник зазначив, що у тривалих стосунках не варто забувати про спонтанність, а також натякнув, що жінкам не потрібно симулювати задоволення.

– Важлива також чесність. У сексі теж можна обманювати, а ми знаємо, що жінки це вміють, – додав Олійник.

А ось, учасники гурту Mountain Breeze зазначили, що бережуть себе до весілля.

– Усім дівчатам раджу займатися гімнастикою. Це завжди допомагає в цій справі, – заявила гімнастка Ганна Різатдінова.

Більше порад від українських знаменитостей дивіться у відеосюжеті.

Нагадаємо, визначна подія вітчизняного шоу бізнесу, премія M1 Music Awards пройшла напередодні у столичному палаці Спорту.

Нагороду цьогоріч здобуло чимало зірок. Співаками року стали – Настя Каменських та Monatik. Золотий грамофон забрала Тіна Кароль з піснею Сила высоты . Проривом року став Melovin.