Репер Habarovsk з Підмосков’я почав готується знову подавати позов на Єгора Кріда за плагіат пісні Крутой, в кліпі на яку знявся сам Ігор Крутой.

Репер написав трек з такою ж назвою і практично таким же текстом раніше – ще у 2016 році. У минулому році він навіть спробував подати до суду на Black Star.

У кліпі на Крутой знявся сам Ігор Крутой і велика частина Ігорів російського шоу-бізнесу, що, звичайно ж, забезпечило відео мільйони переглядів.

Претензія репера Habarovsk не принесла лейблу великих неприємностей. Однак після того, як Єгор Крід припинив співпрацю з Тіматі і Ко, Дмитро Рижаков (справжнє ім’я репера Habarovsk, -Ред.) вирішив все-таки домогтися справедливості.

На цей раз співак звернувся до юриста, який зробив адвокатський запит в сервіси ВКонтакте і Sound Cloud, куди Дмитро залив свій трек ще кілька років тому. Тож для позову до суду з’явилися додаткові докази.

Читайте: Кеті Перрі виплатить майже $3 млн за плагіат

– Сервіси прислали підтвердження, що міняти дату завантаження штучно неможливо, – розповідає юристка Рижакова Майя Шевцова.

Репер також віддав два треки на експертизу, щоб схожість двох композицій було підтверджено документально. Експертиза підтвердила, що трек Кріда дійсно є похідним від треку Habarovsk, але у висновку експерти помилилися у прізвищі та звинувачують у всьому якогось Єгора Булатнікова.

Тепер Дмитро Рижаков збирається подавати до суду, але позовну заяву поки не складено.

Раніше відому співачку Леді Гагу звинуватили в тому, що пісня Shallow є плагіатом треку Almost.

Фото: Єгор Крід