У мережі з’явився перший тизер 25-го фільму про агента 007 Джеймса Бонда під назвою Не час помирати.

Дебютний тизер нового фільму про Джеймса Бонда Не час помирати з’явився в YouTube.

За сюжетом, Джеймс Бонд залишає службу в МІ-6 і насолоджується життям на Ямайці, але його друг Фелікс Лайтер із ЦРУ просить допомоги в пошуках зниклого вченого.

Під час рятувальної операції Бонд зіштовхнеться з таємничим лиходієм, який заволодів новими небезпечними технологіями.

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Прем’єра 25-го фільму про агента 007 Джеймса Бонда відбудеться 4 грудня. В українському прокаті картина з’явиться 9 квітня 2020 року.

Деніел Крейг зіграє Джеймса Бонда вже вп’яте. Раніше продюсери розповіли, чому жінка ніколи не стане агентом 007.