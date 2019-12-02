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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Перші ластівки – про що 8 серія

Яка небезпека чекає на школярів під час випускного – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Перші ластівки – про що 8 серія

У 8 серії серіалу Перші ластівки всі таємниці 11-класників та їхніх батьків стали відомі глядачам.

Учні готуються до випускного, однак вони не здогадуються, що їхній таємний Друг також готує для них сюрприз. Однак несподівано для всіх Лєра згадує дещо цікаве про таємного товариша.

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Чому слідча Макарова поспішає до школи зі зброєю, хто ховався під маскою Друга? Дивіться у 8 серії серіалу Перші ластівки.

Нагадаємо, у 7 серії Перших ластівок підліткам, яких підозрювали у смерті Поліни, довелося вирушити на Кільцеву трасу, адже там знаходилася ледь жива Лєра Фаркаш. Не витримавши, Катя розповіла слідчій Ользі Макаровій про посмертні месседжі Поліни.

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