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Перспектива на одужання є: нові подробиці стану Заворотнюк

Зірка серіалу Моя прекрасна няня Анастасія Заворотнюк продовжує боротьбу з раком.

Перспектива на одужання є: нові подробиці стану Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк наразі ще продовжує свою боротьбу з раком головного мозку.

Російські ЗМІ розкрили нові подробиці хвороби актриси, яка все ще перебуває в лікарні.

Зокрема, приятель її чоловіка, фігуриста Петра Чернишова, заявив, що Заворотнюк почувається краще.

– Якщо раніше головний біль допікав так, що вона не могла спати, то зараз все нормалізувалося. Болі не турбують. Також із зором стало краще, — повідомив приятель.

Крім того, стало відомо, що лікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин. В актриси з’явився шанс на одужання.

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Наразі медики сконцентровані на медикаментозному очищенні організму Заворотнюк, яка харчується за спеціальною дієтою, а також щодня проходить різні медичні процедури.

Через інтенсивне лікування актриса сильно погладшала, проте почувається значно краще, завдяки чому може проводити час з однорічною дочкою Мілою, яку часто привозять до неї в клініку.

– Анастасія знаходиться в реабілітаційному центрі. Вона почувається набагато краще, вже ходить, нормально чує, розмовляє. Петро каже, що є перспектива на одужання. Лікарі дозволили актрисі бачитися з дочкою, – розповідає друг сім’ї.

Нагадаємо, що 9 жовтня з’явилася інформація, що Анастасію Заворотнюк перевели у реабілітаційну клініку, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів.

Джерело: Новое время

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