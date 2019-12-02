PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Віра Брежнєва видалила всі фото з Меладзе: соцмережі говорять про розлучення пари

Українська співачка Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі спільні фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.

брежнева

Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі фото з Костянтином Меладзе, якого підозрюють у романі з учасницею групи ВІА Гра Ерікою Герцег.

У соцмережі залишилося чорно-біле фото Брежнєвої з чоловіком, яке вона опублікувала в травні 2019 року.

– А чи є чоловік, ось у чому питання, – написав один з підписників.

Читайте: Віра Брежнєва похизувалася ідеальною фігурою на Мальдівах

Деякі припустили, що пара вже розлучилася.

До речі, Брежнєва навіть відповіла на одне з питань шанувальника про проблеми у відносинах з Меладзе.

– Вас це так хвилює? – написала вона.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Раніше Віра Брежнєва заявила, що вона ніколи не була українською співачкою. Вона заявила, щоб мати цей статус, у артиста повинні бути пісні, написані цією мовою. У неї ж їх немає.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нова глава в історії: зірки вітають Зеленського з інавгурацією
Нова глава в історії: зірки вітають Зеленського з інавгурацією
Я ніколи не була українською співачкою – Брежнєва
Я ніколи не була українською співачкою – Брежнєва
Гола Віра Брежнєва в наморднику заінтригувала шанувальників
Гола Віра Брежнєва в наморднику заінтригувала шанувальників
Вера Брежнева
Віра Брежнєва похизувалася ідеальною фігурою на Мальдівах
Потрапила у немилість? Брежнєву вирізали з ефіру росТБ
Потрапила у немилість? Брежнєву вирізали з ефіру росТБ
Меладзе дозволив! Віра Брежнєва оголила груди на фестивалі
Меладзе дозволив! Віра Брежнєва оголила груди на фестивалі
Ані Лорак
Муз-ТВ 2018: за премію боротимуться 9 українських артистів (СПИСОК)
Віра Брежнєва впала під сценою і зганьбилася з фонограмою
Віра Брежнєва впала під сценою і зганьбилася з фонограмою
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка