Українська співачка Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі спільні фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.

Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі фото з Костянтином Меладзе, якого підозрюють у романі з учасницею групи ВІА Гра Ерікою Герцег.

У соцмережі залишилося чорно-біле фото Брежнєвої з чоловіком, яке вона опублікувала в травні 2019 року.

– А чи є чоловік, ось у чому питання, – написав один з підписників.

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Деякі припустили, що пара вже розлучилася.

До речі, Брежнєва навіть відповіла на одне з питань шанувальника про проблеми у відносинах з Меладзе.

– Вас це так хвилює? – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 11 Май 2019 в 12:22 PDT

Раніше Віра Брежнєва заявила, що вона ніколи не була українською співачкою. Вона заявила, щоб мати цей статус, у артиста повинні бути пісні, написані цією мовою. У неї ж їх немає.