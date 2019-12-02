Українська співачка Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі спільні фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.
Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі фото з Костянтином Меладзе, якого підозрюють у романі з учасницею групи ВІА Гра Ерікою Герцег.
У соцмережі залишилося чорно-біле фото Брежнєвої з чоловіком, яке вона опублікувала в травні 2019 року.
– А чи є чоловік, ось у чому питання, – написав один з підписників.
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Деякі припустили, що пара вже розлучилася.
До речі, Брежнєва навіть відповіла на одне з питань шанувальника про проблеми у відносинах з Меладзе.
– Вас це так хвилює? – написала вона.
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Раніше Віра Брежнєва заявила, що вона ніколи не була українською співачкою. Вона заявила, щоб мати цей статус, у артиста повинні бути пісні, написані цією мовою. У неї ж їх немає.