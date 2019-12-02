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Як виглядатиме сцена Євробачення 2020

Організатори Євробачення 2020 показали, як виглядатиме сцена конкурсу в Роттердамі.

Сцена Евровидение 2020

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2020 показали дизайн сцени.

Художником-постановником виступив німецький дизайнер Флоріан Відер, який розробляв сцену для Євробачення 2017 у Києві.

Читайте: Євробачення 2020 – як виглядає логотип конкурсу

Дизайн для Євробачення 2020 у Роттердамі (Нідерланди) натхненний темою Open Up і типовим голландським ландшафтом.

– Дизайн показує зв’язок між небом, морем і землею. Горизонт пов’язує ці елементи, і буде працювати як вікно, яке відкриває світ Євробачення-2020. Також дизайн сцени натхненний каналами і мостами, які сполучають землю і воду в Нідерландах. Ми хочемо максимально наблизити артистів до аудиторії, – зазначив Відер.

  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
Як виглядатиме сцена Євробачення 2020 / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що пісенний конкурс Євробачення 2020 пройде під гаслом Відкрийся (Open Up).

Фото: eurovision

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