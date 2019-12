Актора з Південної Кореї Чха Ін-ха виявили мертвим у нього вдома.

Південнокорейський актор Чха Ін-ха помер у віці 27 років.

Тіло Чха Ін-ха було виявлено в його будинку. Наразі причина смерті актора невідома.

– Нас переповнює горе через цю новину, в яку неможливо повірити. Ми щиро просимо не поширювати чутки, щоб його сім’я, яка відчуває найбільшу печаль, мирно попрощалася з ним, – повідомило агентство з пошуку талантів Fantagio, з яким працював Чха Ін-ха.

Зараз поліція займається розслідуванням причин смерті актора.

Чха Ін-ха народився у місті Коян в Південній Кореї 15 липня 1992 року. Його перша поява в кіно відбулася в 2017 році у короткометражному фільмі You, Deep Inside of Me.

Він також з’являвся в таких серіалах як Вок любові, Ти теж людина?, Температура любові і Прибирання з пристрастю.

Факти ICTV також писали про те, що в Південній Кореї 28 листопада знайшли мертвою співачку та актрису Гу Хару.

Джерело: Soompi

Фото: Fantagio