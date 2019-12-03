Новим гостем програми вДудь став Юрій Бардаш – продюсер гурту Quest Pistols та співачки Луни, а також учасник гурту Гриби. Про що розповів Бардаш в інтерв’ю для Юрія Дудя, читайте на сайті Факти ICTV

Юрій Бардаш розповів Юрію Дудю про розпад гурту Гриби, ставлення до президента України Володимира Зеленського та подій на Донбасі.

Український продюсер, згадуючи про дитбудинок, зазначив, що йому довелося пережити багато знущань.

– Часто я плакав уночі. Потім мене змушували з мокрою подушкою стояти на морозі або опускали голову у відро з водою. Це було дуже страшно, – зазначив Юрій Бардаш.

Зокрема, він зазначив, що його прийомні батьки були переселені з Чорнобильської зони на Донбас. Там він уперше пішов у танцювальну школу, де навчався народних танців.

Зараз його рідне місто Алчевськ перебуває під окупацією бойовиків.

– У мене душа болить за мій регіон і людей, які там потрапили під обстріли, – наголошує продюсер.

Бардаш каже, що останній п’ять років в Укріїні він споглядає свавілля і його дуже бентежить те, що в інших містах люди негативно ставляться до людей з Донецька.

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Продюсер сказав, що особисто з президентом України не знайомий, але готовий його підтримувати, адже Володимир Зеленський прагне до миру на Донбасі.

– Я хочу, що там був мир, а як уже розберуться політики – це їхня справа. Я особисто не підтримую ані “ЛНР”, ані “ДНР”. Я підтримую людей, які там живуть і хочуть миру, а ті, хто влаштовує провокації – це бізнес-інтереси, – вважає Бордаш.

Нагадаємо, 6 березня у Москві (Росія) побили маму і брата журналіста і блогера Юрія Дудя.