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Чорна Вдова: Marvel показав трейлер фільму зі Скарлетт Йоханссон

Marvel опублікувава трейлер нового фільму свого супергеройського кіновсесвіту, який буде присвячений Чорній Вдові.

Чорна Вдова: Marvel показав трейлер фільму зі Скарлетт Йоханссон

Дебютний тизер-трейлер Чорної Вдови опублікували на офіційній сторінці Marvel.

Стрічка є 24-ю за рахунком у кіновсесвіті та першою у його четвертій фазі. Дія картини розгортається одразу після подій, показаних у фільмі Перший месник: Протистояння, але до усього, що відбулося у фільмі Месники: Війна нескінченності.

Перша поява Чорної Вдови на сторінках коміксів відбулася 1964 року. Про те, що даний персонаж заслуговує на сольний фільм почали говорити ще в 2004 році. Саме тоді і відбувся кастинг, на якому роль Чорної Вдови дісталася Скарлетт Йоханссон.

Відтоді акторка знялася у восьми фільмах Marvel і лише дев’ятий стане її сольним.

Фільм вийде на екрани кінотеатрів 30 квітня 2020 року.

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Нагадаємо, актори Роберт Дауні молодший і Кріс Еванс вирішили покинути кіновсесвіт Marvel, оскільки це частина їхньої роботи.

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