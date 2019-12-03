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NK vs Біллі Айліш – українські зірки назвали улюблені пісні 2019 року

Українські знаменитості розповіли Фактам ICTV про найяскравіші хіти 2019 року, які стали мастхевом в їх плейлисті.

NK vs Біллі Айліш – українські зірки назвали улюблені пісні 2019 року

Співак Вадим Олійник та гурт Mountain Breeze зазначили, що їм подобаються пісні українського артиста Артема Пивоварова.

Аліна Гросу зазначила, що їй до вподоби трек Біллі Айліш Bad guy, а також останній синг від хіп-хоп виконавиці Alyona Alyona Мамин суп.

Читайте: В хаті МА: Alyona Alyona випустила міні-альбом

Гімнастка Анна Різатдінова зазначила, що останнім часом з її голови не йде іспаномовна пісня Насті Каменських Elefante.

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець зазначив, що до його душі припала пісня Rammstein – Radio, яка увійшла в останній альбом колективу.

Які ще треки стали найулюбленішими для наших зірок – дивіться у відеосюжеті Фактів ICTV.

Раніше українські знаменитості розповіли, як урізноманітнити інтимне життя, а емоції у стосунках зробити яскравішими.

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