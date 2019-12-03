Українські знаменитості розповіли Фактам ICTV про найяскравіші хіти 2019 року, які стали мастхевом в їх плейлисті.

Співак Вадим Олійник та гурт Mountain Breeze зазначили, що їм подобаються пісні українського артиста Артема Пивоварова.

Аліна Гросу зазначила, що їй до вподоби трек Біллі Айліш Bad guy, а також останній синг від хіп-хоп виконавиці Alyona Alyona Мамин суп.

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Гімнастка Анна Різатдінова зазначила, що останнім часом з її голови не йде іспаномовна пісня Насті Каменських Elefante.

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець зазначив, що до його душі припала пісня Rammstein – Radio, яка увійшла в останній альбом колективу.

Які ще треки стали найулюбленішими для наших зірок – дивіться у відеосюжеті Фактів ICTV.

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