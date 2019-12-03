Американська співачка Кеті Перрі презентувала різдвяний кліп на пісню Cozy Little Christmas.

Популярна співачка Кеті Перрі опублікувала кліп на трек Cozy Little Christmas, в якому влаштовує канікули для Санта-Клауса.

Режисерами відео виступили учасники творчого дуету Watts.

У ролику можна побачити посилання до різдвяного мультфільму Пригоди оленяти Рудольфа (1964).

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У відео в гості до співачки, яка прикрашає ялинку та готується до Різдва, приходить Санта-Клаус, але не дарує подарунки, а вирішує відпочити разом з нею: переодягається в гавайську сорочку та солом’яний капелюх, загоряє біля басейну, париться в сауні, де олень робить їм масаж.

Крім того, співачка скупалася в келиху з молоком у стилі американської королеви бурлеску Діти фон Тіз.

Раніше Факти ICTV писали, що американський репер Каньє Вест випустив кліп на пісню Closed on Sunday.

Фото: katyperry