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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Вперше за 35 років! Обкладинку Cosmopolitan прикрасив чоловік у сукні

На обкладинці Cosmopolitan з’явиться чоловік – перукар та ведучий реаліті-шоу Джонатан ван Несс.

Вперше за 35 років! Обкладинку Cosmopolitan прикрасив чоловік у сукні

На обкладинці січневого номера глянцю Cosmopolitan вперше за 35 років з’явився чоловік – перукар та ведучий реаліті-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс.

Варто зазначити, що американець ідентифікує себе як небінарну людину, але використовує стосовно себе чоловічі займенники.

Небінарні люди – це ті, хто не хоче визначати ані свою стать, ані свою гендерну роль. Такі люди вважають, що особистість не поділяється на жінок чи чоловіків.

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35-річний ведучий постав на обкладинці Cosmopolitan у розкішній вечірній сукні з нової колекції Christian Siriano. Образ доповнили шкарпетки та кросівки Nike.

Востаннє Cosmopolitan публікував фото чоловіка на обкладинці у 1984 році. Це був співак Бой Джордж.

У 2012 році для обкладинки позували учасники музичного гурту One Direction.

 

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Yep, we did it. @JVN is our January cover star. You’re totally welcome. Stay tuned for all the JVN goodness coming your way from tomorrow, and get your copy on Thursday 5th! : @rachell_photo

Публикация от Cosmopolitan UK (@cosmopolitanuk)

Раніше Факти ICTV писали, що американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала фігуру в новій колекції свого бренду Inamorata.

Фото: jvn

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