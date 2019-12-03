На обкладинці Cosmopolitan з’явиться чоловік – перукар та ведучий реаліті-шоу Джонатан ван Несс.

На обкладинці січневого номера глянцю Cosmopolitan вперше за 35 років з’явився чоловік – перукар та ведучий реаліті-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс.

Варто зазначити, що американець ідентифікує себе як небінарну людину, але використовує стосовно себе чоловічі займенники.

Небінарні люди – це ті, хто не хоче визначати ані свою стать, ані свою гендерну роль. Такі люди вважають, що особистість не поділяється на жінок чи чоловіків.

Читайте: Анастасія Субота показала сукню для конкурсу Міс Всесвіт 2019

35-річний ведучий постав на обкладинці Cosmopolitan у розкішній вечірній сукні з нової колекції Christian Siriano. Образ доповнили шкарпетки та кросівки Nike.

Востаннє Cosmopolitan публікував фото чоловіка на обкладинці у 1984 році. Це був співак Бой Джордж.

У 2012 році для обкладинки позували учасники музичного гурту One Direction.

Раніше Факти ICTV писали, що американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала фігуру в новій колекції свого бренду Inamorata.

Фото: jvn