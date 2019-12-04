Актори Перших ластівок Макс Девізоров та Маша Смолякова стали гостями першого випуску проекту Сторітеллер, який запускають Факти ICTV.

Перші ластівки – це популярний український серіал, який порушує велику кількість суспільно-важливих тем, з якими підлітки стикаються у школі.

Жорстокі розіграші і цькування однокласників, самотність і небезпечні суїцидальні онлайн-ігри, батьки-алкоголіки та гомосексуальність – кожна з цих проблем лягла в основу сюжетних ліній кінокартини.

Це важливий та потрібний серіал для сучасного підлітка, та й не тільки, адже серіалом захопилися навіть дорослі люди.

У першому випуску проекту Сторітеллер, який запускають Факти ICTV, гостями студії стали актори Перших ластівок Макс Девізоров та Маша Смолякова.

Маша у серіалі грає роль Поліни, яка у першій серії покінчує життя самогубством, а герой Максима Денис є її однокласником та другом гея.

Про свій кастинг та реакцію на сценарій серіалу Маша сказала таке:

– У мене на кастингу було дві сцени. Я пройшла, і мені надіслали сценарій. Я прочитала його за один вечір і плакала, бо у серіалі піднімають дуже важливі теми. Я пишалася, – зазначає акторка.



























Булінг та секс: актори Перших ластівок у спецпроекті Сторітеллер / 7 фотографий

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В інтерв’ю герої розповіли про свій перший секс, стосунки у шлюбі та навіть розлучення.

– У мене була дружина, і ми розлучилися. Зараз мені хочеться подихати свободою, – поділився Максим.

Аби почути більше унікальних історії героїв популярного серіалу, дивіться відео нового проекту Фактів ICTV.

Нагадаємо, 1 серія серіалу Перші ластівки починається зі знайомства з головними героями – випускниками школи, які прийшли на святкову лінійку, аби почути свій останній перший дзвінок. Проте позитивні емоції змінює трагедія, про яку розповіла Ольга Макарова.