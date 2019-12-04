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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Мы нарушаем: Ані Лорак оголила груди в новому кліпі

Співачка Ані Лорак випустила кліп на пісню Мы нарушаем.

Мы нарушаем: Ані Лорак оголила груди в новому кліпі

Кліп на пісню Мы нарушаем з’явився на офіційному YouTube-каналі співачки. Режисером відео є український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Кліп увійшов до нового альбому виконавиці За мечтой.

Над музикою до пісні Ані Лорак працювала разом з Глібом Чорним. Але текст співачка писала сама.

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Місцем зйомки кліпу став острів Сицилія. У відео співачка прогулялася його сонячними вуличками та берегом Середземноморського моря.

– І нехай за вікном зима, а мені хочеться зігріти вас променями сицилійського сонця в цьому щирому і легкому відео, – написала Ані Лорак в Instagram.

До слова, раніше новий бойфренд Ані Лорак підтвердив стосунки з співачкою.

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