5 грудня в прокат виходить класичний детектив з Деніелом Крейґом у головній ролі. Факти ICTV вже знають, хто вбивця, але діляться лише враженнями від стрічки.

Брехати можуть усі, але є принаймні одна винна особа.

Сюжет

Поки Кеннет Брана готується випустити чергову екранізацію Агати Крісті, в прокат неочікувано увірвався інший представник класичних детективів. Дія фільму Ножі наголо відбувається в маєтку сім’ї Тромбі, де святкування 85-річчя голови сімейства скінчилося смертю іменинника.

Старий Гарлан Тромбі вкоротив собі віку, з цим згодні його нащадки, проте не детектив Бенуа Бланк, котрий допомагає поліції.

Річ у тому, що кожен з членів родини Тромбі мав власний мотив вколошкати старого, який заробив чималий статок написанням детективів і фінансово допомагав усій рідні.

І оскільки Бланк підозрює всіх і кожного без винятку, героям Ножів наголо доведеться провести у старому маєтку трохи більше часу, ніж їм би хотілося.

Режисерська робота

За сценарій та режисуру Ножів наголо відповідає Раян Джонсон, відомий нам за не менш закрученим сюжетом фільму Петля часу. По суті, перед нами класичний детектив, де нащадки багатія ненавидять один одного і жадають отримати спадщину. А детективу Бланку доводиться розплутувати хитросплетіння їхніх справжніх мотивів.

Проте Джонсон зробив оригінальний хід – майже одразу показав нам, як помер Гарлан. Тим самим він переносить фокус нашої уваги з питання – Хто вбив, на запитання – Як до цього дійшло і чи є винні?

Такий прийом частіше використовують в бойовиках, де ми відразу знайомимося зі злочинцем, а далі спостерігаємо гру в кота й мишку. В Ножах наголо нам пропонують щось подібне. Хоч екшну тут майже немає, проте саме розслідування поставлено досить захопливо і приправлено колоритними персонажами.

Актори

Голову сімейства Гарлана Тромбі, що покінчив життя самогубством за таємничих обставин, зіграв Крістофер Пламмер. З нього вийшов суворий, проте справедливий батько, що намагався дати дітям щасливе майбутнє, та більше нашкодив, ніж допоміг.

Головною причиною невдалого виховання численних нащадків Тромбі вважав чортові гроші.

Тоні Коллетт зіграла невістку Гарлана, яка більше за всіх залежала під прямих дотацій старого. Настільки, що ладна була свою доньку – онуку Тромбі – лишити без навчання у коледжі.

Майкл Шеннон – ще один цікавий персонаж. Керівник видавництва, яке лишається на плаву лише тому, що двічі на рік Гарлан надсилає рукопис нового роману.

Ще біль нестандартна героїня у Ани де Армас. Вона зіграла медсестру голови сімейства, яка не може брехати. Реально, від кожної вимовленої неправди її буквально нудить. Просто мрія детектива – підозрюваний, який не може збрехати.

Одна з головних зірок фільму – “Капітан Америка” Кріс Еванс – зіграв онука-мажора, який зневажає все сімейство, навіть власних батьків. Він виходить на сцену останнім, але своїм зухвальством додає драйву всій стрічці.

Ну, і головний герой – ексцентричний детектив Бенуа Бланк у виконанні Деніела Крейґа. Він зіграв до банальності знайомого нам кіношного сищика. Трохи смішного, трохи незграбного, який вдає з себе простака, проте помічає навіть найменші деталі, щоб в кінці вивести усіх на чисту воду, склавши пазл. Над цією старомодністю навіть поглузувала одна з героїнь.

Я читала твіт про статтю у New Yorker про вас, ви ж знаменитість!

Крейґ додав деталей своєму герою, наприклад, акцент південних штатів (дія відбувається у США), але нічого надмірного очікувати не варто. Хоча фільм явно став для нього віддушиною, якщо порівняти з очікуваним новим Бондом.

Враження

Фільм Ножі наголо вийшов класичним детективом з банальною зав’язкою про вбивство глави сімейства в старому маєтку, де всі члени родини ненавидять один одного. Порівняння із Зігнутим будинком Агати Крісті так і проситься.

Проте Раяну Джонсону вдалося втримати інтригу в сюжеті, навіть не зважаючи на те, що вгадати лиходія можна за перші 15 хвилин фільму. Адже головне запитання тут не в тому, хто вбив, а в тому – навіщо? Коли смерть вигідна усім, цікаво дізнатися, чи таки наважився хтось її прискорити.

Глядачі це оцінили – за бюджету в $40 млн фільм вже зібрав в прокаті більше $70 млн.

І головне, чим відрізняється стрічка Джонсона – питання вини, яке не лежить в площині так чи ні. Тут вина, як у житті, багатовимірна і з відтінками. Доводиться вирішувати, хто винен більше, а хто менше, і чи може чесність бути пом’якшувальною обставиною.

Сюжет: 7/10

Режисерcька робота: 8/10

Актори: 8/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: IMDB

Відео: Ukrainian Film Distribution