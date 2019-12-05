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Факти / Шоу-бізнес / Музика

A$AP Rocky і Аlt-j виступлять на Atlas Weekend 2020

Одним з хедлайнерів Atlas Weekend 2020 оголошений американський репер A$AP Rocky. Музикант повинен був виступити на фестивалі в минулому році, але приїхати в Україну йому не вдалося через проблеми з законом.

A$AP Rocky

Організатори Atlas Weekend 2020 оголосили двох хедлайнерів. Репер A$AP Rocky і британський гурт Аlt-j очолять два з шести днів фестивалю.

Аlt-j є володарями премії Mercury Prize 2012 за найкращий британський альбом року. Гурт вже виступав у Києві у 2017 році на Арт-заводі Платформа.

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A$AP Rocky повинен був виступити на Atlas Weekend 2019, але через своє затримання не зміг відвідати українську столицю.

Організатори фестивалю обіцяють більше анонсів вже найближчим часом і тематичні вечірки.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня 2019 року поліція Стокгольма затримала A$AP Rocky. Його звинуватили в побитті двох хлопців. Репер стверджував, що він невинний і став жертвою переслідувачів.

Менеджери скасували всі виступи артиста до кінця липня, зокрема і на фестивалі Atlas Weekend 2019. Замість нього на фестивалі виступив A$AP Ferg.

Подія із затриманням співака набула великого розголосу. Президент США Дональд Трамп пропонував поліції Стокгольма внести заставу за заарештованого репера.

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