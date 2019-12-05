В Американському кіноінституті визначили 10 фільмів і 10 серіалів, які стали найкращими у 2019 році.

Найкращими фільмами за версією Американського кіноінституту стали стрічки, які можна назвати культурно значущими.

До десятки найкращих фільмів 2019 року увійшли:

1917;

Ірландець;

Джокер;

Ножі наголо;

Прощання;

Кролик Джоджо;

Історія шлюбу;

Маленькі жінки;

Річард Джевелл;

Одного разу в Голлівуді.

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Також Американський кіноінститут назвав і найкращі серіали 2019 року:

Чорнобиль;

Корона;

Гра престолів;

Фосс/Вердон;

Вартові;

Коли вони бачать нас;

Поза;

Спадкоємність;

Неймовірне;

Віце-президент.

Крім того, Американський кіноінститут нагородив два твори, які не були вироблені у США.

Ними стали британський комедійно-драматичний серіал Флібег та південнокорейська драма Паразит.

До слова, у 2020 році церемонія нагородження кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого.