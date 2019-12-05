В Американському кіноінституті визначили 10 фільмів і 10 серіалів, які стали найкращими у 2019 році.
Найкращими фільмами за версією Американського кіноінституту стали стрічки, які можна назвати культурно значущими.
До десятки найкращих фільмів 2019 року увійшли:
- 1917;
- Ірландець;
- Джокер;
- Ножі наголо;
- Прощання;
- Кролик Джоджо;
- Історія шлюбу;
- Маленькі жінки;
- Річард Джевелл;
- Одного разу в Голлівуді.
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Також Американський кіноінститут назвав і найкращі серіали 2019 року:
- Чорнобиль;
- Корона;
- Гра престолів;
- Фосс/Вердон;
- Вартові;
- Коли вони бачать нас;
- Поза;
- Спадкоємність;
- Неймовірне;
- Віце-президент.
Крім того, Американський кіноінститут нагородив два твори, які не були вироблені у США.
Ними стали британський комедійно-драматичний серіал Флібег та південнокорейська драма Паразит.
До слова, у 2020 році церемонія нагородження кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого.