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Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2019 року

В Американському кіноінституті визначили 10 фільмів і 10 серіалів, які стали найкращими у 2019 році.

кіно

Найкращими фільмами за версією Американського кіноінституту стали стрічки, які можна назвати культурно значущими.

До десятки найкращих фільмів 2019 року увійшли:

  • 1917;
  • Ірландець;
  • Джокер;
  • Ножі наголо;
  • Прощання;
  • Кролик Джоджо;
  • Історія шлюбу;
  • Маленькі жінки;
  • Річард Джевелл;
  • Одного разу в Голлівуді.

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Також Американський кіноінститут назвав і найкращі серіали 2019 року:

  • Чорнобиль;
  • Корона;
  • Гра престолів;
  • Фосс/Вердон;
  • Вартові;
  • Коли вони бачать нас;
  • Поза;
  • Спадкоємність;
  • Неймовірне;
  • Віце-президент.

Крім того, Американський кіноінститут нагородив два твори, які не були вироблені у США.

Ними стали британський комедійно-драматичний серіал Флібег та південнокорейська драма Паразит.

До слова, у 2020 році церемонія нагородження кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого.

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

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