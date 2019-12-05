Міжнародний центр культури і мистецтв Жовтневий палац відмовився проводити концерт гурту Воровайки.

Російський гурт Воровайки хотів провести концерт в Києві у Жовтневому палаці, однак Міжнародний центр культури і мистецтв не підписав договір щодо зазначеного заходу.

Так у Жовтневому палаці підтвердили чутки про те, що Воровайки дійсно хотіли провести концерт в Україні.

Міжнародний центр культури і мистецтв також отримав відповідний лист.

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Раніше в ЗМІ з’являлася інформація про те, що зазначена російська група мала намір провести концерт в Україні, проти чого виступили багато українців і політиків.

Жіночий колектив гурту Воровайки виконує російський шансон.

Багато хто виступав за те, щоб заборонити гурту в’їзд в Україну. Причиною цього могло стати те, що в його репертуарі є пісня зі словами “Курица — не птица, хохлы — не заграница”.

До слова, українська співачка MARUV вирішила скасувати виступ в російській Уфі.

Джерело: Жовтневий палац