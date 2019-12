Новий кліп Біллі Айліш, який зрежисувала сама співачка, дивіться на сайті Факти ICTV.

Співачка Біллі Айліш випустила кліп на пісню Хanny зі свого дебютного альбому When we all fall asleep, where do we go?

У відео, режисером якого виступила сама артистка, об її обличчя гасять недопалки.

– Я дуже рада поділитися своїм режисерським дебютом. Я дуже пишаюся тим, що можу представити своє творче бачення саме так, як я цього хочу. Дякую всім, хто довірив мені, – заявила Айліш.

Читайте: Співачка Біллі Айліш через помилку стиліста втратила волосся

Нагадаємо, що Біллі Айліш стала однією з переможниць премії MTV Europe Music Awards, церемонія вручення якої відбулася у листопаді.