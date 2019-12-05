PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Хanny: Біллі Айліш випустила новий кліп

Новий кліп Біллі Айліш, який зрежисувала сама співачка, дивіться на сайті Факти ICTV.

Біллі Айліш

Співачка Біллі Айліш випустила кліп на пісню Хanny зі свого дебютного альбому When we all fall asleep, where do we go?

У відео, режисером якого виступила сама артистка, об її обличчя гасять недопалки.

– Я дуже рада поділитися своїм режисерським дебютом. Я дуже пишаюся тим, що можу представити своє творче бачення саме так, як я цього хочу. Дякую всім, хто довірив мені, – заявила Айліш.

Читайте: Співачка Біллі Айліш через помилку стиліста втратила волосся

Нагадаємо, що Біллі Айліш стала однією з переможниць премії MTV Europe Music Awards, церемонія вручення якої відбулася у листопаді.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка